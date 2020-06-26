إنخفاض كبير في سعر الدولار وحميدتي يثير القلق وسط التجار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : بعد ان تخطى حاجز الـ 150 جنية ووصل إلى 152 جنية في السوق الموازي .. الدولار يواصل الانخفاض بعد تهديد حميدتي لتجار العملة وحائزي الدولارالسعر انخفض إلى 135 شراء وبيع 136.

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