البنك الدولي يتعهد بمنح السودان 400 مليون دولار

الخليج 365 :

أعلن رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد ملباس، الخميس، عن منحة للسودان بقيمة 400 مليون دولار، لسداد أقساط ديون مستحقة على البلاد.

وقال ملباس في مداخلة له خلال مؤتمر لمانحي السودان عقد في العاصمة الألمانية برلين، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، تحت اسم” شركاء السودان”، إن المنحة ستصرف في أغسطس/ آب المقبل.

ويرزح السودان، الذي يواجه أزمة اقتصادية أثارت احتجاجات واسعة، تحت دين يتوقع أن يصل 56 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري.

ورهن ملباس حصول السودان على دعم البنك الدولي، بحل مشكلة متأخرات الخرطوم لصالح مؤسسات دولية أخرى.

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وقال إن “على الرغم من ذلك، فإن البنك يبحث عن طرق بديلة لتقديم الدعم المالي للسودان”.

كذلك، أعلن البنك الدولي عن تقديم دعم بمبلغ 35 مليون دولار لإسناد جهود السودان لمكافحة كورونا، إلى جانب برنامج لدعم الأسر السودانية.

وذكر ملباس أن البرنامج “سيصبح جاهزا بعد شهر من الآن”.

وعقد مؤتمر “شركاء السودان” بمشاركة 50 دولة ومؤسسة دولية، لحشد الموارد المالية لدعم الحكومة الانتقالية، وأسفر عن تعهدات بنحو 900 مليون دولار.