التش خلوا امسكوا ود الرشيد !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
* مع الحظر من الصعب تفرز (السبت) من (الاربعاء) .
* ومن الأصعب أن تفرز يوم (١٢) من يوم (٢٣) .
* غايتو الحسنة الوحيدة العملها فينا الحظر إنو رجعنا (لحمام العصر) .
* فكرة إنك (تستحمى العصر) ما كان لها أن تكون لولاء كورونا .
* يجب أن نشكر دولة الصين على هذا الفايروس وعلى (حمام العصر) .
* وعلى فكرة .
* مع الحظر وعدم الموضوع اكتشفت إنو (الابريق المخطط) بشيل موية أكتر من الابريق السادة .
* وغايتو جنس غايتو .
* وزير الكهرباء طلب منا الصبر على (القطوعات) .
* واصلا نحن قبل ما يطلب مننا بقينا نغسل و(نشر) ملابسنا في اسلاك الكهرباء .
* وحكاية الكهرباء تستدعي النكتة القديمة.
* وفي النكتة الرجل(مقيل) في البيت وعندما لاحظ الكهرباء اليوم كلو شغالة اتصل على ناس الكهرباء وقال ليهم : (الليلة مالكم ما شغالين ولا شنو) .
* حاجة تكسف .
* لما كنا صغار كانت بتلعب معانا وبتعمل لينا ملاح (لعب لعب) في (علبة الصلصة) ، وكنا بناكل عشان خاطر عيونها (أبرياء وكده) .
* ولما بقينا كبار بقت تعمل لينا ملاح (جد جد) في الحلة ، وبقينا ما بناكل عشان (الكضب حرام) .
* كلو ما تكبر بتعقل .
* والبطن خط أحمر.
* يركز الهلالاب هذه الأيام كل جهدهم مع التش وضرورة تسجيل التش .
* الحقيقة إن عقد التش مع المريخ ساري حتى (٢٠٢١) .
* التركيز يجب أن يكون مع محمد الرشيد .
* (قلع) محمد الرشيد من المريخ سيكون بالنسبة لهم أصعب من (قلع) ضرس العقل.
* دي ح تكون ضربة موجعة أكثر من ضربة علاء الدين يوسف وما أدراك ما البصمة.
* عليكم بمحمد الرشيد .
* محمد الرشيد يا كاردينال.
* ود الرشيد لاعب جاهز وعندو شخصية في الملعب وبصراحة الهلال محتاج ليهو .
* وهو ذاتو محتاج للهلال .
* الراجل هلالابي جدا .
* غدا بإذن الله سأكتب رسالة خاصة للاخ محمد الرشيد عبر هذه المساحة (رسالة سرية) تحت عنوان : (سري للجميع فقط) .
* ومن هسه البعرف محمد الرشيد (يشير) ليهو عمود بكرة من الليلة.
* عندما صدح الفنانة القامة عثمان مصطفى (الله يشفيه) عندما صدح مغنيا : (والجرح لا نام لا استراح لكني متكتم عليه وكم من جراح احيت جراح) .
* المقطع ده بالذات خلانا (ننجرح عمدا) عشان نعيش الاحساس بتاع (متكتم عليه) .
* والصراحة (التكتم) على الجرح العاطفي هو مثل (النزيف الداخلي) .
* ونزيف المشاعر لا بيوقفو (شاش) ولا بيجففو (قطن) .
* حالة صعبة .
* قالوا ليهم البرتقال بعالج كورونا قاموا عملوا الدستة بي (٣٥٠) جنيه .
* غايتو الحمدلله (البطاطس) ما بعالج الإيدز.
* قصة وآخرها لسه .
* عدادات الفنانين قبل الحظر كانت تتراوح ما بين (٥٠ ، ٦٠ ، ٨٠ ، ١٠٠) ، وبعد الحظر ح تتراوح ما بين (١٠٠ ، ١٢٠ ، ١٤٠) .
* لزوم التعويض وكده .
* تعوضوا على حسابنا كورونا دي جبناها نحن ولا شنو ؟
* المهم .. الشعب يمكن أن يحدد سعر الفرح وسعر العداد .
* لا تدفع أكثر من (٥٠) ألف والعاجبو عاجبو والما عاجبو أولاد الحلة على قفا من يشيل .
* الأصداء الواسعة لزيارة الكاردينال لأستاذ الأجيال عبده قابل تؤكد عظمة الزيارة .
* عبده قابل يستاهل والكاردينال كريم .
* الجوانب الإنسانية التي يتمتع بها الكاردينال جعلته (أمل) لكل عيان .
* نسأل الله أن يزيده فمساعدة المحتاجين عمل غير ساهل.
* كل الوجع قاله الراحل حسن الزبير في أغنية (الصورة) : (هل صحيح راقي ومهندم؟ وهل ببكي الريد عيونو؟ وهل عرفتو ما بتندم؟
* اتخيل زول بيسأل (حبيبتو السابقة) عن مواصفات (حبيبها الجديد) الذي حل محله .
* افرض إنو (راقي ومهندم) أها ح تعمل شنو يعني ؟
* ونركب صافنات ونجيبة (رباطابية) واصلو الزول بيموت والذكرى تفضل حية .
* ويا أستاذة : ما داير احبطك لكن هل عندك فكرة إنو ادواتكم بتاعت المكياج بتجي من الصين منبع الكورونا ولا ما عندك فكرة ؟
* و..و..
* والله ما رضيناها ليك تغمر الدمعات عينيك ورغم كل خصام وجفا ………. تعال اشحن تلفونك عندنا .
كانت هذه تفاصيل خبر التش خلوا امسكوا ود الرشيد !!.. بقلم محمد الطيب الأمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.