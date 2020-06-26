التش خلوا امسكوا ود الرشيد !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* مع الحظر من الصعب تفرز (السبت) من (الاربعاء) .

* ومن الأصعب أن تفرز يوم (١٢) من يوم (٢٣) .

* غايتو الحسنة الوحيدة العملها فينا الحظر إنو رجعنا (لحمام العصر) .

* فكرة إنك (تستحمى العصر) ما كان لها أن تكون لولاء كورونا .

* يجب أن نشكر دولة الصين على هذا الفايروس وعلى (حمام العصر) .

* وعلى فكرة .

* مع الحظر وعدم الموضوع اكتشفت إنو (الابريق المخطط) بشيل موية أكتر من الابريق السادة .

* وغايتو جنس غايتو .

* وزير الكهرباء طلب منا الصبر على (القطوعات) .

* واصلا نحن قبل ما يطلب مننا بقينا نغسل و(نشر) ملابسنا في اسلاك الكهرباء .

* وحكاية الكهرباء تستدعي النكتة القديمة.

* وفي النكتة الرجل(مقيل) في البيت وعندما لاحظ الكهرباء اليوم كلو شغالة اتصل على ناس الكهرباء وقال ليهم : (الليلة مالكم ما شغالين ولا شنو) .

* حاجة تكسف .

* لما كنا صغار كانت بتلعب معانا وبتعمل لينا ملاح (لعب لعب) في (علبة الصلصة) ، وكنا بناكل عشان خاطر عيونها (أبرياء وكده) .

* ولما بقينا كبار بقت تعمل لينا ملاح (جد جد) في الحلة ، وبقينا ما بناكل عشان (الكضب حرام) .

* كلو ما تكبر بتعقل .

* والبطن خط أحمر.

* يركز الهلالاب هذه الأيام كل جهدهم مع التش وضرورة تسجيل التش .

* الحقيقة إن عقد التش مع المريخ ساري حتى (٢٠٢١) .

* التركيز يجب أن يكون مع محمد الرشيد .

* (قلع) محمد الرشيد من المريخ سيكون بالنسبة لهم أصعب من (قلع) ضرس العقل.

* دي ح تكون ضربة موجعة أكثر من ضربة علاء الدين يوسف وما أدراك ما البصمة.

* عليكم بمحمد الرشيد .

* محمد الرشيد يا كاردينال.

* ود الرشيد لاعب جاهز وعندو شخصية في الملعب وبصراحة الهلال محتاج ليهو .

* وهو ذاتو محتاج للهلال .

* الراجل هلالابي جدا .

* غدا بإذن الله سأكتب رسالة خاصة للاخ محمد الرشيد عبر هذه المساحة (رسالة سرية) تحت عنوان : (سري للجميع فقط) .

* ومن هسه البعرف محمد الرشيد (يشير) ليهو عمود بكرة من الليلة.

* عندما صدح الفنانة القامة عثمان مصطفى (الله يشفيه) عندما صدح مغنيا : (والجرح لا نام لا استراح لكني متكتم عليه وكم من جراح احيت جراح) .

* المقطع ده بالذات خلانا (ننجرح عمدا) عشان نعيش الاحساس بتاع (متكتم عليه) .

* والصراحة (التكتم) على الجرح العاطفي هو مثل (النزيف الداخلي) .

* ونزيف المشاعر لا بيوقفو (شاش) ولا بيجففو (قطن) .

* حالة صعبة .

* قالوا ليهم البرتقال بعالج كورونا قاموا عملوا الدستة بي (٣٥٠) جنيه .

* غايتو الحمدلله (البطاطس) ما بعالج الإيدز.

* قصة وآخرها لسه .

* عدادات الفنانين قبل الحظر كانت تتراوح ما بين (٥٠ ، ٦٠ ، ٨٠ ، ١٠٠) ، وبعد الحظر ح تتراوح ما بين (١٠٠ ، ١٢٠ ، ١٤٠) .

* لزوم التعويض وكده .

* تعوضوا على حسابنا كورونا دي جبناها نحن ولا شنو ؟

* المهم .. الشعب يمكن أن يحدد سعر الفرح وسعر العداد .

* لا تدفع أكثر من (٥٠) ألف والعاجبو عاجبو والما عاجبو أولاد الحلة على قفا من يشيل .

* الأصداء الواسعة لزيارة الكاردينال لأستاذ الأجيال عبده قابل تؤكد عظمة الزيارة .

* عبده قابل يستاهل والكاردينال كريم .

* الجوانب الإنسانية التي يتمتع بها الكاردينال جعلته (أمل) لكل عيان .

* نسأل الله أن يزيده فمساعدة المحتاجين عمل غير ساهل.

* كل الوجع قاله الراحل حسن الزبير في أغنية (الصورة) : (هل صحيح راقي ومهندم؟ وهل ببكي الريد عيونو؟ وهل عرفتو ما بتندم؟

* اتخيل زول بيسأل (حبيبتو السابقة) عن مواصفات (حبيبها الجديد) الذي حل محله .

* افرض إنو (راقي ومهندم) أها ح تعمل شنو يعني ؟

* ونركب صافنات ونجيبة (رباطابية) واصلو الزول بيموت والذكرى تفضل حية .

* ويا أستاذة : ما داير احبطك لكن هل عندك فكرة إنو ادواتكم بتاعت المكياج بتجي من الصين منبع الكورونا ولا ما عندك فكرة ؟

* و..و..

* والله ما رضيناها ليك تغمر الدمعات عينيك ورغم كل خصام وجفا ………. تعال اشحن تلفونك عندنا .