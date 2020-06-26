بلاغ في عضو مجلس الإدارة بالاتحاد العام لكرة القدم معتز الشاعر…

الخليج 365:

سلم الكاتب الصحفي ود الشريف الاتحاد العام شكوى رسميه بحق معتز الشاعر عضو مجلس ادارة الاتحاد وذلك بعد الاساءات البالغه التي وجهها له و من المقرر ان يحول رئيس الاتحاد الشكوى للجنة الانضباط . في ذات الاطار كلف ود الشريف محاميه بتقديم شكوي لنيابة المعلوماتيه ضد الشاعر ، وقد تسلم المحامي مستند الشكوي . وابدي ود الشريف رفضه لاي اعتذار أو وساطات واكد ثقته في عدالة القضاء .. المادة السابقة خبر مشــتول يثير الجمهور !!.. بقلم معتصم محمود المقالة القادمة أول طائرة تحلق في سماء الخرطوم.. بقلم أبوبكر عابدين

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