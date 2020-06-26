خبر مشــتول يثير الجمهور !!.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

???? موقع وهمي زعم ان جماهير الهلال سيرت مسيره لاثناء الكاردينال عن الترجل !!

▪️الموقع الكاذب ارفق مع الخبر صوره لعدد من جماهير الهلال لتأكيد الخبر .

▪️الصوره اياها قديمه من ايام التسجيلات قبل الماضيه مما دعا من ظهرت صورهم للاحتجاج وربما مقاضاة الموقع الكاردينالي إن لم يعتذر .

▪قلنا مبكراً ان تنحي الكاردينال اكذوبه كبرى كررها الرجل كثيراً ولا يزال .

▪️كردنه عاشق المناصب لم يجرؤ الى الان على اعلان المغادره ، فقط اوعز لمن حوله بإعلان ذلك ومن ثم يبدأ الفصل الثاني من المسرحيه برفض الاستشاري الكرتوني للمغادره وبعدها مسيره مدفوعة الاجر من (شفع الطهور) ونساء الاطراف من تلك النوعيه التي شهدناه في الانتخابات الماضيه وفي قاعة الصداقه ليلة الاحتفاليه التي ابطلها ابطال الاولترس وفر منها شوبير.

???? الاستقاله ادب هلالي مارسه الحكيم ، الارباب والبرير ، لكن الكاردينال اقل قامه من مثل هذا السلوك الاداري .

▪️مستقبل الهلال بات واضحاً ولا خيار غير لجنة تطبيع منتصف الشهر القادم .

▪️شداد سيلتقي كبير الهلال وحكيمه لترشيح لجنة تطبيع تضم كل اطياف الاهله (الصداره ، الاصاله ، المستقبل ، فجر الغد ، ارحل) .

▪️اللجنه الاقرب للترشيحات تتكون من البرير رئيساً ، الخندقاوي نائباً ، الكوارتي للامانه العامه و ملاح لامانة المال فيما تضم عضويه المجلس عديد الكوادر منها نزار عوض ، اسماعيل عثمان ، مهندس رامي ، نمر ، ابوتله ، احمد البشير ، صلاح الامام .

▪️لجنة تطبيع لعام كامل تنجز النظام الاساسي و تقيم الانتخابات .

???? قام الكاردينال بزياره لزملينا الاستاذ عبده قابل الذي يعاني المرض منذ سنوات.

▪️موقف كردنه يستحق الشكر إن كان جاداً في المساهمه وليس شو اعلامي ومحاولة تجميل الوجهه الذي تشوه كثيراً خلال ست سنوات كالحة السواد .

▪️نشكر كردنه على وعده بدعم علاج قابل ونعشم ان يكون وعداً جاداً لا كذوباً كذلك الذي خدع به اسرة قاهر الظلام وغيره كثر .

▪️ الرصيد الصفري للكاردينال في الاجتماعيات والانسانيات يجعلنا نشكك في التزام الرجل بما وعد .

▪️من يرفض تقديم واجب العزاء في رموز الهلال بل ويرفض اقامة تابينهم بنادي الهلال (اخر ذلك عبده مصطفى ) يصعب ان نصدق انه تحول 180 درجه ليتكفل بعلاج صحفي مريخي .

▪️الماعندو عندو خير في ناسوا ماعندو خير في جيرانوا !!

???? لم اصدق ما اورده قطب هلالي عن محاولات محمد حمزه الكوارتي لدخول لجنة التطبيع التي ستدير الهلال في مرحلة ما بعد الكاردينال.

▪️غالطت القطب اياه ذلك ان الكوارتي الذي قاد الهلال قبل اكثر من ربع قرن لم يعد مؤهل صحياً للعمل التنفيذي .

▪️المرحله القادمه مرحلة الشباب يعني ما دون الخمسين فليس من المعقول ان تكون الوزيره ثلاثنيه و اعضاء الانديه فوق الستين .

▪️الكوارتي الي جانب الحكيم والبرير وملاح واحمد عبد القادر والجريفاوي و تيسير السنوسي يمثلون كبار الاهله وهم من يشكلون لجنة التطبيع .

▪️لا مكان في اللجنه المرتقبه لمن تلوث بالعمل في مجالس الكاردينال او مجلسه الاستشاري .

???????? كلام سياسه .

▪️قد ينجح الكيزان في افتعال ازمات في الخبز والوقود ومن ثم الكهرباء ذلك ان مقاليد الامور لا تزال بيدهم .

▪️قد ينجحوا في اضعاف العمله الوطنيه والتطيق على المواطن من مقراتهم بالدوحه و انقره .

▪️كل ذلك قد ينجحوا فيه لكنهم لن ينجحوا ابداً في اقناع المواطن بعودة عهدهم الاسود .

▪️سودان بلا وقود ولا كهرباء ولا رغيف افضل الف مره من سودان الكيزان .

▪️ان تفقد الخبز افضل الف مره من ان تفقد حياتك بمسمار مهوس في الرأس او بخازوق امنجي في الدبر .

▪️سودان بلا كيزان .