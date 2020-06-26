احتجاجات بودمدني بسبب قطوعات المياه

التاريخ: 26-يونيو-2020
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أغلق محتجون الطرق الرئيسية بأحياء مدني بولاية الجزيرة باستخدام حجارة الانترلوك والشوك واشعلوا النيران احتجاجا على انقطاع المياه بسبب إضراب العاملين بهيئة المياه بالولاية لعدم صرفهم منحة عيد
الفطر المبارك ومرتب مايو، وفي الاثناء نفذ العاملون بمشاركة لجنة المعلمين وقفة احتجاجية أمام مباني حكومة الولاية بشارع النيل بودمدني جددوا فيها مطالبتهم بصرف جميع مستحقاتهم التي تشمل مرتب مايو وفروقات شهر ابريل بجانب منحة العيد لعمال ، وتفاعل اصحاب المركبات مع قضية العاملين عبر
تحيتهم بأبواق السيارات وترديد هتافات الثورة، وبحسب صحيفة الجريدة، شدد المحتجون على ضرورة إعفاء والي الولاية ورموز النظام البائد ، وأدى إغلاق الطرق لتغيير مسار المركبات عدة مرات داخل الأحياء خاصة حي الدباغة والاندلس وبانت وغيرها.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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