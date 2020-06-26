سفير قطر لدى أمريكا يفضح دول الحصار ويكشف كيف ضلّلوا “ترامب”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فضح سفير قطر لدى الولايات المتحدة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني دول الحصار، كاشفاً كيف ضللت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمعلومات مزيفة عن الأنشطة القطرية، ومصير الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية.

، وقال السفير القطري لبرنامج “المونيتور بودكاست” الأمريكي، إن الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية “تصطدم دائما برفض دول الحصار”.

وأضاف آل ثاني، أن “الوساطة الكويتية لرأب الصدع الخليجي لم تتوقف وتواصل الدفع باتجاه إيجاد حل”.

وأشار أن المحاولة الأخيرة التي قامت بها الكويت تمثلت في زيارة وزير خارجيتها، الشيخ أحمد ناصر الصباح إلى قطر، في 10 مايو/ أيار الماضي، وزيارة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير خارجية قطر إلى الكويت، في 21 من الشهر ذاته.

ولم يقدم السفير القطري أي تفاصيل إضافية حول مجريات الزيارتين، إلا أنه قال إن “المحاولة الكويتية إضافة لجهود أمريكية (لم يوضحها)، قوبلت لسوء الحظ برفض دول الحصار”، في إشارة للسعودية والإمارات والبحرين ومصر.

واعتبر أن “الوقت هو الكفيل بعودة هذه الدول إلى رشدها وإدراك أن الحل الوحيد هو عبر الحوار المبني على احترام جميع الأطراف”.