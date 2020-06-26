صحيفة تكشف تفاصيل مفاجأة.. والإمارات توضح حقيقة التعاون مع إسرائيل!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن “طائرة إماراتية محملة بـ100 ألف جهاز فحص كورونا حطت في تل أبيب، في 26 مارس/ آذار الماضي.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية، إن “طائرة إماراتية هبطت في إسرائيل محملة بـ100 ألف جهاز فحص كورونا”، مشيرة إلى أن الطائرة التي أقلعت من أبوظبي، سارت بشكل مباشر إلى مطار “بن غوريون” في تل أبيب.

من جانبها، أعلنت الإمارات، أن “شركتين إماراتيتين خاصتين أطلقتا مجموعة مشاريع طبية مشتركة مع شركتين إسرائيليتين في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد”.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”: “في ظل تفشي جائحة كورونا في العالم وفي ظل الظروف التي تفرضها هذه الأزمة على كافة دول العالم والمتمثلة في السعي إلى تضافر الجهود في مجال البحث والتطوير والتكنولوجيا وتكريسها لصالح مسيرة الإنسانية، أعلنت شركتان من القطاع الخاص الإماراتي وشركتان إسرائيليتان إطلاق عدة مشاريع مشتركة في المجال الطبي ومكافحة فيروس COVID-19”.

وأضافت الوكالة: “تأتي هذه الشراكة العلمية والطبية لتتجاوز التحديات السياسية التاريخية في المنطقة ضمن أولوية إنسانية وتعاون بناء يهدف إلى التصدي لجائحة COVID-19 والتعاون لأجل صحة مواطني المنطقة”.

وتابعت “وام”: “في ظل هذه الجائحة التي انتشرت في جميع دول العالم فإنه من الواجب وضع مصلحة الإنسان والبشرية وحمايتها في مقدمة الأولويات، للعمل معا من أجل التخلص من جائحة لم يشهد العالم مثيلا لها”.