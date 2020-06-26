مندوب إيران لدى الأمم المتحدة يكشف عن خطأ مدمر لمجلس الأمن الدولي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف سفير ومندوب إيران الدائم في منظمة الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، عن خطأ مدمر لمجلس الأمن.

واعتبر روانجي أن نص مشروع القرار المقترح من قبل أمريكا لتمديد الحظر التسليحي على بلاده، بأنه يتناقض مع القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي ومرفوض، وخطأ مدمر لمجلس الأمن.

ونقلت وكالة “إرنا”، صباح اليوم الجمعة، عن روانجي أن الولايات المتحدة لا تملك الحق القانوني في استخدام آلية الزناد التلقائي بإعادة الحظر على إيران، وبأن نص مشروع القرار الأمريكي لتمديد الحظر التسليحي يتناقض مع القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وبناء عليه يجب رفضه.

وقال روانجي: “إن على أمريكا إدراك أنها تنقض القرار الذي صادقت عليه هي نفسها. وسيكون هذا الأمر خطأ مدمرا لمجلس الأمن بأن ينقض قراره بنفسه”.

وحذر مندوب إيران في الأمم المتحدة الأمريكيين، الانتباه إلى عواقب هذا الإجراء وتداعياته بعد انتهاء الاتفاق النووي.

وأشار تخت روانجي إلى أن الصين وروسيا كبلدين عضوين في الاتفاق النووي ويمتلكان حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن، قد أعلنا بصورة صريحة وواضحة جدا دعمهما للاتفاق النووي والتنفيذ الكامل للاتفاق والقرار 2231، منوها بأن خطوة أمريكا ستكون لها في الواقع تداعيات على القوانين الدولية، وكذلك على التعاون مستقبلا مع مجلس الأمن، مثل كيفية الرد من سائر أعضاء المجلس بشأن قرارها.