تجمُّع المهنيين يصدر موجهات صحية لمواكب 30 يونيو

أصدر تجمع المهنيين السودانيين أمس بياناً بشأن الموجهات الصحية لمواكب 30 يونيو، والتي تأتي في ظروف طوارئ صحية مفروضة بسبب تفشي جائحة “كورونا”.

ووجه التجمع باختيار الشوارع الواسعة لضمان التهوية الجيدة، وأكد ضرورة التباعد، مع حفظ مسافة مترين بين كل شخص والآخر.

وشدد على أهمية الالتزام بارتداء كمامة طوال مدة المشاركة في الموكب، ودعا لتجنب المصافحة والسلام باليد تماماً.

كما وجه بتعقيم اليدين جيداً وبصورة مستمرة، ونوه إلى سعي التجمع لتوزيع المعقمات طوال فترة المواكب.

Advertisements

ونادى بعدم عدم تداول الأشياء كاللافتات والأعلام وغيرها من شخص لآخر، مع مراعاة أن يحمل كل شخص منديلاً، وتجنب لمس الأنف والفم والعين إلا بعد تعقيم الأيدي، بجانب الإلتزام بالمدة الزمنية التي سيتم تحديدها للمواكب.

وحسب صحيفة الجريدة،أكد التجمع أنه ممنوع تماماً المشاركة في الموكب لمن لديه أعراض مرضية (الحمى وأعراض الجهاز التنفسي)، بجانب كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والذين يستخدمون أدوية مثبطة للمناعة

وقال إن على كل شخص يشارك في الموكب تجنب الاحتكاك بكبار السن بعد العودة للمنزل، ومراقبة حالته لمدة (14) يوم وعزل نفسه فوراً في حال ظهور أعراض مرضية (الحمى وأعراض الجهاز التنفسي).

وأكد التجمع أن الدعم الطبي سيكون حاضراً للمواكب والمسيرات من طواقم طبية إسعافية ومستشفيات.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)