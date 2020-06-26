أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة 26 يونيو 2020م

صحيفة الجريدة:
لجنة الأطباء ترفض تأييد مليونية 30 يونيو
تجمُّع المهنيين يصدر موجهات صحية لمواكب 30 يونيو
التجارة تستأنف تسجيل الجمعيات التعاونية
مقاومة المعمورة: لاعلاقة لنا بالمجموعة المخربة التي استغلت شعارات الثورة
وصول 21 بص من العالقين في مصر
الحزب الشيوعي يجدد رفضه لقانون المنشأة
احتجاجات بودمدني بسبب قطوعات المياه
الخرطوم :واشنطن اقرت بعدم دعم السودان للإرهاب
حمدوك : مؤتمر أصدقاء السودان يُمثل عودته القوية للمجتمع الدولي
صحيفة أخبار اليوم:
– البرهان وافورقى يبحثان العلاقات بين البلدين
– حمدوك : مؤتمر شركاء السودان يمثل لحظة تاريخية بالنسبة لنا، للعودة للمجتمع الدولي
– مؤتمر برلين يوفر اكثر من 1.2 مليار يورو دعما للسودان
– الإمارات تقدم 50 مليون دولار أمريكي لدعم مبادرات النمو الاقتصادي في السودان
– بولندا تعلن استعدادها لتسوية ديونها على السودان البالغة122مليون دولار
– انقسام الاتحاد السوداني يضع الموسم في مهب الريح
صحيفة آخر لحظة:
– الخارجية تشيد بالتقرير الٲمريكي السنوي
– استئناف تسجيل الجمعيات والمؤسسات التعاونية
– بنك فيصل يطور علامتة التجارية
– امريكا : السودان أصبح لا يدعم الجماعات الارهابية
– لجنة المعلمين بالجزيرة تمهل حكومة الولاية 24 ساعة لصرف مرتبات شهر مايو
صحيفة الوطن:
– (الوطن) تنشر نص كلمة د.عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء في فاتحة أعمال مؤتمر شركاء السودان
– اجماع دولي على مساندة السودان
– المملكة العربية السعودية تشارك في مؤتمر المانحين لجمهورية السودان
– الحبر: نعتني برموز النظام السابق بأكثر مما يستحقون
– الولايات المتحدة تعلن مضاعفة دعمها عشرة اضعاف للسودان هذا العام
– انخفاض كبير في سعر الدولار وحميدتي يثير القلق وسط التجار
صحيفة السوداني:
– والي الخرطوم يدعو للاحتفال السلمي بذكرى 30يونيو
– مسؤول أفريقي :اقتصاد السودان مازال هشاً
– حمدوك أمام مؤتمر برلين : نأمل في معالجة الديون مع الدول المعنية
– وزير الخارجية الألماني: مساعدات للسودان بقيمة 1,8 مليار دولار في ختام مؤتمر مانحين
– ضيو مطوك: الوساطة الجنوبية وضعت خطة جديدة لإنجاح عملية السلام
– الموت يغيّب أبرز التشكيليين السودانيين « بروفيسور جمعان»
صحيفة السوداني الدولية:
– أمريكا: السودان بشكله الجديد لا يدعم الإرهاب
– مواطنو نيالا يباركون خطوات القوات المشتركة في حفظ الأمن
– وصول عالقين من مصر إلى الخرطوم على متن (21) (بص)
صحيفة صوت الأمة:
– مؤتمر برلين يوفر أكثر من مليار يورو دعماً للسودان
– قانون جديد لتجار ومروجي المخدرات
– والي الخرطوم يدعو للاحتفال السلمي بذكرى 30 يونيو
كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة 26 يونيو 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.