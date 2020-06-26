ولاية الخرطوم تسجل (صفر) حالة وفاة.. تعرف على تقرير كورونا في السودان

التاريخ: 26-يونيو-2020
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بحسب التقرير الوبائي ليوم الثلاثاء 23 يونيو 2020 ،أعلنت وزراة الصحة الإتحادية فجر الجمعة، تسجيل (100) حالة جديدة بمرض الكوفيد 19، (38) منها داخل ولاية الخرطوم، ليصبح إجمالي الحالات في الولاية (6753)، وفي السودان 9084.
أيضا تم تسجيل (106) تعافي جديد من المرض (76) منها داخل ولاية الخرطوم ليصبح تراكمي التعافي في سائر البلاد (3912) .
ولم تسجل أي حالة وفاة بولاية الخرطوم، بينما تم تسجيل (3) حالات وفاة في كل من ولايات الجزيرة والشمالية والبحر الأحمر، ليصبح تراكمي الوفيات في سائر البلاد (559).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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