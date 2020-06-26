إحتفل السودانيون يوم الخميس على منصات التواصل الإجتماعي، وعبروا عن سعادتهم بعد متابعتهم لتعهدات مؤتمر شركاء السودان الذي شاركت فيه نجو 40 مؤسسة ودولة وإنعقد في برلين عاصمة ألمانيا، عبر تقنية الفيديو عبر الإنترنت.
واعلن الاستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والاعلام، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، ان السودان وجد دعما ماليا يقدر ب(1.8) مليار دولار عبارة عن دعم مباشر من الدول والمؤسسات المشاركة في مؤتمر شركاء السودان.
وكشفت صورة تحصلت عليها أخبار الخليج 365، الابتسامة ترتسم على وجه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وفريق عمله بعد نهاية مؤتمر شركاء السودان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة: الابتسامة ترتسم على وجه “حمدوك” وفريق عمله بعد نجاح مؤتمر شركاء السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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