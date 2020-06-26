مِعبر إشكيت: وصول الفوج الأول من عالقي وادي حلفا

كشف مدير مِعبر إشكيت العميد م أُسامة أنور عن وصول (٧٣) عالق سوداني بجمهورية مصر اليوم منهم (٦٩) على متن باصان و (٤) على سيارة خاصة وأوضح بحسب صحيفة (السوداني ) أن معبر إشكيت يقوم بالأجلاء فقط وإستثنى سكان محلية وادي حلفا وتفويجهم تخفيفاً على العالقين نسبةً لقُرب المسافة مُقارنةً مِعبر أرقين، مشيراً إلى عزل وإيواء العالقين بكل من بيت الضيافة والإستشارية بمحلية وادي حلفا. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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