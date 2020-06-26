بولندا تعلن جاهزيتها لتسوية ديون على السودان تبلغ (122) مليون دولار

التاريخ: 25-يونيو-2020
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اعلن السيد ياتزيك تشابوتوفيتش وزير خارجية بولندا استعداد بلاده لتسوية ديونها على السودان والتي تبلغ 122 مليون دولار علي شروط لصالح السودان وتساعد علي التنمية الاقتصادية والوضع السياسي فيه.
وقال وزير الخارجية البولندي الخميس في مؤتمر شركاء السودان الذي ترعاه المانيا ان “بولندا والسودان لهم علاقات صادقة وتعاون قديم”، واضاف ان احد سمات ذلك التعاون هو التزام حكومة بلاده منذ فترة طويلة لحماية التراث الثقافي في السوداني، وانهم يتفهمون الوضع الحالي في السودان.
وكشف عن ان خبرتهم بقضايا السوداني تاتي من خلال رئاستهم في فترة سابقة للجنة عقوبات السودان باعتبار انهم كانوا عضو غير دائم في مجلس الامن، وواصل حديث وقال “ان ذلك الوضع اعطاهم فهم اعمق لنطاق التحديات التي تواجهها الحكومة السودانية الجديدة ولهذا السبب فاننا نؤيد برنامج الاصلاح الذي اعدته حكومة الفترة الانتقالية بقيادة دكتور عبدلله حمدوك رئيس الوزراء والمجلس السيادي الانتقالي لمصلحة الشعب السوداني.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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