وزير الاعلام (1.8) مليار دولار حصيلة دعم السودان فى مؤتمر برلين

اعلن وزير الثقافة والاعلام ان السودان فيصل محمد صالح وجد دعما ماليا يقدر ب(1.8) مليار دولار عبارة عن دعم مباشر من الدول و المؤسسات المشاركة في مؤتمر شركاء السودان

واضاف في تصريحات صحفية بمجلس الوزراء ان دعما كبيرا قد خصص للأسر الفقيرة عبر التمويل النقدي وبشكل مباشر وتم انشاء صندوق تمويل للفترة الانتقالية باشراف البنك الدولي بالاضافة لدعم البنك الافريقي للتنمية لمدة ثلاث سنوات لافتا الى إعادة تأهيل السودان ليصبح قابلاً للتمويل الدولي مع مؤسسات التمويل الدولية.

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وشكر الناطق الرسمي باسم الحكومة الدول التي شاركت في المؤتمر خاصة الحكومة الألمانية و الاتحاد الاوربي والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية والولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة والدول العربية والآسيوية وجامعة الدول العربية لدعمهم السياسي والاقتصادي والمعنوي وثمن مشاركة الامين العام للامم المتحدة قوتيرس الذي حرص على المشاركة شخصيا في المؤتمر

واشار سيادته ايضا لمشاركة عدد كبير من المؤسات المالية والاقتصادية في المؤتمر ونبه الناطق الرسمي باسم الحكومة الى انه لابد أن يكون السودان واقعيا ” ولانخدع أنفسنا والشعب السوداني بأن المشاكل الاقتصادية حلت ولكن الدعم يعكس الثقة في الحكومة وبرامج الفترة الانتقالية ” ووضح ان مخرج السودان في العمل الداخلي والإنتاج وتوجيه الموارد وعدم تصديرها خاماً والالتفاف للزراعة لأنها تلعب دور كبيرا في الاقتصاد مع دعم الانتاج الصناعي

واشار فيصل الى أن السودان مقبل على فترة مهمة في تاريخه “ونعتقد اننا وضعنا اقدامنا على الطريق” منوها الي انه بمزيد من الجهد والإنتاج وبذل أقصى مايمكن سيخرج السودان من الأزمة الاقتصادية ”

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )