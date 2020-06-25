تفاصيل لقاء سري جمع الملك عبدالله الثاني برئيس المخابرات الإسرائيلية في الأردن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشفت القناة الإسرائيلية الـ13 عن لقاء سري قبل أيام جمع الملك عبدالله الثاني، برئيس مخابرات الاحتلال يوسي كوهين في الأردن.
القناة العبرية قالت إن “كوهين”، نقل قبل أيام رسالة من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، إلى الملك عبدالله حول خطة “الضم” الإسرائيلية.
ويبدو أن هذا اللقاء تم بشكل سري حيث لم يصدر أي إعلان رسمي عنه من مكتب نتنياهو أو الحكومة الأردنية، كما لم يعلن عنه مسبقا.
ونقلت القناة الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي لم تنشر اسمه قوله إن “رئيس الموساد يوسي كوهين زار الأردن قبل أيام، والتقى مع الملك عبدالله الثاني، وسلمه رسالة من رئيس الوزراء بشأن عملية الضم الإسرائيلية”، فيما لم تكشف القناة الإسرائيلية عن فحوى هذه الرسالة.
وكان الملك الأردني قد أعرب في أكثر من مناسبة في الأسابيع الماضية، عن معارضته الشديدة لخطة الضم الإسرائيلية، وحذر من انعكاساتها السلبية على العلاقات الإسرائيلية-الأردنية.
وأعلن نتنياهو نية حكومته ضم غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، بمساحة تصل إلى 30% من الضفة الغربية، ما نتج عنه تصريح القيادة الفلسطينية الشهر الماضي، أنها في حلّ من الاتفاقيات مع (إسرائيل) بسبب قرار الضم.
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