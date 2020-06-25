السعودية تصر على استفزاز سلطنة عُمان وتضغط على صبر السلطان هيثم.. هذا ما حدث

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يبدو أن النظام السعودي بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة ، يصر على استفزاز سلطنة عمان، بتصريحات غير مسؤولة عبر كتاب وأقلام مقربة من الديوان بسبب موقف السلطنة المحايد من الأزمة الخليجية وقبلها حرب اليمن.

ورغم إدانة السلطنة رسميا للاستهداف الأخير الذي تعرّضت له السعودية من أنصار الله، وإعرابها عن أسفها العميق لاستهداف مناطق مدنية في السعودية، من خلال طائرات مفخخة من دون طيار وصواريخ باليستية، إلا أن هذا البيان لا يكفي من وجهة نظر كتاب سعوديين محسوبين على ابن سلمان خرجوا يهاجمون السلطنة بشدة عبر مزاعم وأكاذيب معتادة.وفي هذا السياق لمز كاتب البلاط السعودي خالد الهيل المقرب من ابن سلمان سلطنة عمان، في تغريدة خبيثة قال فيها:”أدان مجلس التعاون الخليجي صاروخ أنصار الله على السعودية. بريطانيا أدانت أيضاً، وكذلك فرنسا. لكن الشقيقة عُمان، وهي شقيقة حقاً، عبرت عن أسفها لهذا الاستهداف. والفرق بين الإدانة والأسف واضح. كأن عُمان أرادت بذلك القول بأن بيان مجلس التعاون لا يمثلها.”فيما هاجم الكاتب مصطفى النعمي السلطنة بشكل صريح وتطاول على القيادة العمانية:”الموقف العماني . سبق وان عبر عنه يوسف بن علوي بن عبدالله من خلال حديثه مع القذافي “

ليرد عليه الكاتب العماني عباس المسكري في تغريدة نارية:”ملينا وأحنا نقولكم ،،، عمان لا تتبع خرفان ،، عمان دولة ذات سيادة لا يديرها ريكي ،، عمان يا ورعان ليست شراع يلعب به الريح”وتابع:”عمان لم ولن تكون في بوم من الأيام ربيع من خطف وغويز من رده ،، انت واسيادك تعلموا إن مشاركة عمان لكم يعطيكم شرف ولكن عمان لا تشرف من ليس له شرف”