صدمة… بؤرة جديدة لفيروس كورونا في إيطاليا بعد تراجع الإصابات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ظهرت، اليوم الخميس، بؤرة جديدة لفيروس كورونا المستجد في مستودع بمدينة بولونيا وسط إيطاليا، تستخدمه شركة نقل وتوصيل بضائع.

وذكرت صحيفة “ريستو ديل كاردينو” أنه تم تسجيل 46 إصابة، 44 منها لا تظهر عليها أعراض.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم اكتشاف البؤرة الجديدة، بعد ظهور بؤرتين للعدوى في روما قبل أسبوعين، في الوقت الذي يبدو فيه أن الوباء تحت السيطرة، مع تسجيل ما بين 18 و30 وفاة يومية بداية هذا الأسبوع، وتراجع عدد الإصابات.

وكان باحثون إيطاليون نشروا مقالا، أمس الأربعاء، أكدوا فيه أن الطوارئ جراء “كوفيد -19” انتهت، الأمر الذي أثار ردود فعل قوية في البلاد مع خشية كثيرين من حدوث موجة وبائية ثانية.

ومن جهتها حذرت السلطات الصحية الإيطالية، الأسبوع الماضي، من ظهور “مؤشرات منذرة” بشأن انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن انتقال الفيروس “لا يزال قويا”، ما يستدعي “توخي الحذر”.

وفي تقرير للمعهد العالي للصحة في إيطاليا، كشف أنه يستمر الإبلاغ عن عدد مرتفع من الإصابات بفيروس كورونا،وأوضح أنه رغم إيجابية الوضع بشكل شامل، فقد لاحظ المعهد بعض المؤشرات المنذرة المرتبطة بانتقال العدوى.

وكانت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) قد ذكرت أن دراسة أجراها المعهد العالي للصحة كشفت أن فيروس كورونا المستجد كان موجودا في مياه الصرف الصحي في ميلانو وتورينو بشمال إيطاليا منذ ديسمبر 2019، أي قبل شهرين من الإعلان رسميا عن رصد الوباء في البلاد.

سبوتنيك