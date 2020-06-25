منظمة الصحة العالمية تكشف موعد إنتاج لقاح فعال لفيروس “كورونا”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أنه من غير المؤكد أن يتمكن العلماء من التوصل للقاح فعال لفيروس كورونا الذي تسبب في جائحة كوفيد-19، وأن الأمر قد يستغرق عاما قبل أن يتسنى ذلك.

وقال غيبريسوس، متحدثا في مؤتمر عبر الفيديو مع لجنة الصحة بالبرلمان الأوروبي، إنه إذا أمكن إنتاج لقاح من هذا القبيل فيجب أن يكون متاحا للجميع.

وأضاف “سيكون من الصعوبة بمكان القطع بأننا سنجد لقاحا… لم نتوصل بعد للقاح لفيروس كورونا. ولذلك آمل عندما يجري اكتشافه أن يكون الأول”.

وأفاد بأن منظمة الصحة العالمية لديها بالفعل أكثر من 100 تركيبة مرشحة لأن تكون لقاحا، ومنها واحدة في مرحلة متقدمة من التطوير، وفق وكالة “رويترز”.

وقال “نأمل أن يكون هناك لقاح، والتقديرات تشير إلى أننا ربما نتوصل إلى واحد خلال عام. وإذا تسارعت الجهود، فربما يكون الأمر أقل من ذلك، ولكن بشهرين. هذا ما يقوله العلماء”.

وتنصح منظمة الصحة العالمية في مناطق الانتشار الواسع للفيروس، باستخدام الكمامات من قبل الأشخاص ذوي الأمراض المزمنة ومن يبلغ من العمر أكثر من 60 عاماً، حيث تصعب المحافظة على المسافة الجسدية. كما ينصح بارتداء الكمامات لجميع عمال الرعاية الصحية حتى وإن كانوا ليسوا من المعتنين المباشرين بمرضى “كوفيد-19”.