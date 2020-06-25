الأمم المتحدة :مالم يحشد الدعم للسودان بسرعة سيكون التحول الديمقراطي قصير الاجل

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قال ‏الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الشعب السوداني أظهر شجاعة وعزيمة استثنائيتين في سعيه إلى التغيير والسلام.

منوهًا في تغريدة له اليوم “الخميس” على حسابه بـ”تويتر” بحسب صحيفة السوداني إلى أن المجتمع الدولي ما لم يحشد الدعم بسرعة، فقد يكون التحول الديمقراطي في السودان قصير الأجل، ما يسفر عن عواقب وخيمة في البلاد وخارجها.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )