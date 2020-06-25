مباحثات بين البرهان وأفورقى بالقصر الجمهورى

التاريخ: 25-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بمكتبه بالقصر الجمهوري الخميس رئيس دولة إريتريا أسياسي أفورقي في مستهل زيارته للبلاد والتي تستغرق ثلاثة ايام وبحث الرئيسان خلال اللقاء وبحسب ( سونا) العلاقات المتطورة بين البلدين وجهود إرساء السلام والاستقرار بالإقليم والمساعي الجارية لدعم التكامل الإقليمي بين دول المنطقة وعبر الطرفان عن سعادتهما بتواصل اللقاءات والمشاورات بينهما وتطابق وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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