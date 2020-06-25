إثيوبيا تكشف عن خطوة عالمية بشأن سد النهضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت وسائل إعلام إثيوبية محلية، اليوم الخميس، عن استعدادات لإطلاق حملة عالمية تهدف لدعم بناء سد النهضة الكبير في البلاد والتعريف به.

أفادت وكالة الأنباء الرسمية “إينا”، بأن هذه الجهود يتولاها مغتربون إثيوبيون، ومن وصفتهم بـ”أصدقاء إثيوبيا”، وتهدف الحملة إلى تعريف المجتمع الدولي بسد النهضة وعمليات التفاوض بشأنه وجمع التمويل لإكمال بنائه.

وأضافت أن الحملة تشرف عليها منظمة “الإثيوبيين المتحدين من أجل السلام”، وهي منظمة مدنية تتخذ من المملكة المتحدة مقرًا لها، بحسب الوكالة.

وفي تصريح أمس الأربعاء، اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، أنه من غير المنطقي إحالة ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي من قبل مصر.

وقال إن تدويل الملف يتناقض مع الاتفاق الثلاثي الأخير حوله المعروف بـ”إعلان المبادئ”، مشيرًا إلى التحركات المصرية الأخيرة بـ”المفاجئة” وقائلا إنه ستؤثر على المفوضات الجارية بين البلدين.

وعبر دينا عن رغبة إثيوبيا في التوصل إلى اتفاق حول السد قبل بدء التعبئة، لكنه أكد بدء ملء السد بناءً على اتفاقية “إعلان المبادئ” التي وقعت عليها الدول الثلاث في عام 2015، في حال عدم التوصل إلى اتفاق.