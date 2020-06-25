مؤتمر المانحين يهوي بأسعار الدولار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : هبطت أسعار الدولار بمستوى غير مسبوق في سوق العملات الأجنبية (السوق السوداء). وكشفت مصادر للانتباهة أون لاين ان سعر الدولار وصل إلى 135 جنيها في مداولات الخميس بدلا عن 143 جنيها خلال الأيام الماضية. وقال أحد التجار أن الحذر الشديد ساد التعاملات في السوق خاصة بعد ورود أخبار بدعم المانحين للسودان بأكثر من مليار دولار.

وبحسب أحد التجار فإن سعر الريال السعودي بلغ 36.90 جنيها، الدرهم الاماراتي 38.70 جنيها، اليورو 151 جنيه، الجنيه الاسترليني 171.00 جنيه، الجنيه المصري 8.90 جنيه، الريال القطري 37.80 جنيه.

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