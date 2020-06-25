فرنسا تلتزم بدعم السودان بمبلغ 700 مليون يورو

الخليج 365 :

اعلن جان إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي اليوم في مؤتمر شركاء السودان ان فرنسا سوف تقدم 700مليون يورو للسودان علي الصعيد الثنائي، كما قال “لقد قلت في السابع من مايو ان فرنسا ستسهم بمبلغ 10مليون دولار، لكن نظرا لاهمية برنامج البنك الدولي لمبادرة اعادة الاصول المسروقة فاننا سوف نضاعف هذا الدعم الي ستة اضاعف ليصل 60 مليون دولار”

كما طالب وزير الخارجية الفرنسي برفع اسم السودان من قائمة الدولة الدعمة للرهاب وقال “يجب ان لا يكون السودان على قائمة الدول التي ترعى الارهاب” كما اكد علي ان فرنسا تؤيد التدابير التي سوف تؤدي اعفاء الدين على السودان”. كما دعا الي اقامة علاقات جديدة مع السودان .

واعلن المسئول الفرنسي استعداد بلاده لاستضافة مؤتمر دولي لدعم الفترة الانتقالية في السودان مباشرة بعد هذا المؤتمر