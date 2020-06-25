حمدوك أمام مؤتمر برلين : نأمل في معالجة الديون مع الدول المعنية

قال رئيس الحكومة د. عبدالله حمدوك، أن أولويات الحكومة الإنتقالية، تتركز حول تحقيق مطالب ثورة ديسمبر، وعلى رأسها تحقيق سلام شامل وعادل ومعالجة الأزمة الاقتصادية والحكم الديمقراطي وسيادة القانون واسترداد الأصول والأموال المنهوبة وتعزيز حقوق المرأة. وأكد حمدوك في كلمة له، أمام مؤتمر كبرلين” لشركاء السودان، أن البلاد تنتقل من الحرب والصراعات والإنهيار الاقتصادي الي حكم ديمقراطي، وتعود من عزلتها الدولية للمجتمع الدولي.

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وأوضح بحسب صحيفة السوداني بان حكومته ترغب في تقديم قطاع إقتصادي سوداني منتج، حيثُ أن خلق الوظائف للشباب احد اهم اولوياتها بجانب تعزيز التعليم ومساعدة الأسر التي تأثرت ببرنامج الإصلاح الإقتصادي، وتأمل أن تعالج قضية الديون والتي تبلغ 60 مليار دولار ونتوصل فيها الى معالجة مع الدول المعنية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )