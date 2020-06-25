وفد الوساطة الجنوب سودانية يصل الخرطوم للتفاوض حول القضايا العالقة

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وصل وفد لجنة الوساطة الجنوب سودانية الراعية لمفاوضات السلام بين الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح للخرطوم الخميس برئاسة المستشار توت قلواك المستشار الامنى للرئيس سلفا كير وضيو مطوك مقرر لجنة الوساطة في زيارة تستغرق يومين . وقال ضيو فى تصريحات صحفية أن هدف الزيارة التباحث مع الوفد المفاوض الحكومى حول بعض القضايا العالقة وكشف ضيو بان المستشار توت يحمل رسالة من سلفاكير للرئيس مجلس السيادة الفريق أول البرهان

واضاف ضيو ان كان من المفترض أن يتم التوقيع بلاحرف الأولى على اتفاقية السلام فى العشرين من يونيو الحالى ولكن تأجل ذلك لبعض الصعوبات واكد بان هناك خطة جديد لانجاح واكمال التفاوض وسيلتقى الوفد بالقيادة السياسية ويضم الوفد ياسر عرمان الامين العام للحركة الشعبية شمال واحمد تقد لسان كبير مفاوضى حركة العدل والمساواة و حمد بشير ابو نمو كبير مفاوضي حركة جيش تحرير السودان وهم يمثلون كل المفاوضين في مسار تنظيمات الجبهة الثورية .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )