تواصل عودة العالقين من مصر “براً” واكتمال الإجراءات الصحية لـ (800 ) شخص

تواصلت عمليات اجلاء السودانيين العالقين براً من جمهورية مصر العربية، اليوم، بوصول 21 عربة وتم توزيع العائدين بنادي الضباط وداخليات مصعب بن عمير بالخرطوم واكد منسق النظام الصحي المحلي د. محمد عبدالمنعم السراج، استقبال وزارة الصحة عدد800 من العالقين. أجريت لهم جميع الإجراءات الصحية والوقائية من حيث التعقيم والفحص وأخذ العينات والارشادات الوقائية والتسجيل للمتابعة الصحية لجميع الواصلين من العالقين بالتنسيق مع الإدارات الصحية من المعامل والقمسون والطب العلاجي للتأكد من سلامة الواصلين وضمان صحة المواطن .

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ومن جانبة اوضح مدير أندية فنادق القوات المسلحة عميد ركن عوض الله عباس بحسب صحيفة السوداني ان استقبال العالقين القادمين من مصر جاء بتوجية من رئاسة الأركان وقد تم اجراءات الاستقبال والتنظيم لضمان سير العملية بصورة مثلي مشيدا بمبادرة رجال الأعمال التي أسهمت في وصول العالقين للبلاد .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )