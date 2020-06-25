التاريخ: 25-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أعلن بنك التنمية الافريقى فى مؤتمر اصدقاء السودان فى برلين عن دعم السودان بمبلغ 500 مليون دولار تدفع خلال ثلاث سنوات الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. مؤتمر برلين : بنك التنمية الافريقى يدعم السودان ب ( 500 ) مليون دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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