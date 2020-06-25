- 1/3
- 2/3
- 3/3
الخميس 25 يونيو 2020
كتب
متابعات - اخبار الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة السودانية في بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر اليوم الخميس، تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليصل إجمالي العدد الكلى 8984، وتسجيل 8 وفيات ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 556 حالة، مقابل تسجيل 107 حالة تعاف، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 3806.
وعلى صعيد آخر، ذكر مسؤولون اليوم الخميس، أن الدول الغربية تبرعت بنحو 900 مليون دولار في مؤتمر تستضيفه ألمانيا لدعم عملية الانتقال المتعثرة في السودان ولمساعدته في التغلب على الأزمة الاقتصادية عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير العام الماضي.
وقال المسؤولون إن الدول الأوروبية أسهمت بمبلغ 312 مليون يورو (349.94 مليون دولار)، بينما قدمت الولايات المتحدة 356.2 مليون دولار وألمانيا 150 مليون يورو وفرنسا 100 مليون يورو لمشروعات مختلفة في السودان.
وحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في أمس، الحاجة للدعم الأجنبي وهو يدير البلاد بموجب اتفاق انتقالي لاقتسام السلطة مع الجيش منذ الإطاحة بالبشير في انتفاضة شعبية العام الماضي. ومن المنتظر تقديم تبرعات أخرى في المؤتمر الذى يستمر يوما واحدا.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. تسجيل 8 وفيات و 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.