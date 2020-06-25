عاجل| تعهد ألماني للسودان.. هذا ما ستقدمه برلين للخرطوم

الخميس 25 يونيو 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

تعهد وزير التنمية الألماني جرد مولر اليوم الخميس، بأن الحكومة الألمانية سوف تدعم الحكومة الانتقالية في السودان بقيمة 150 مليون يورو.



جاء ذلك خلال مؤتمر المانحين الافتراضي الخاص بالسودان الذي عقد اليوم ويضم ألمانيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والسودان، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز".

Advertisements

وقال مولر: "السودان بلد مركزي في أفريقيا وإحدى أكبر الدول ذات الأهمية الكبيرة لمنطقة الساحل الهشة"، لافتا إلى أن الوضع الاقتصادي في البلاد يعد كارثيا بعد 30 عاما من "الديكتاتورية"، مشيرا إلى أن أزمة وباء كورونا أصابت السودان بقوة.

وأكد الوزير أن الحكومة الانتقالية المدنية تقوم بـ "مساع كبرى لأجل تحقيق السلام والديمقراطية والإصلاحات"، وأوضح أنه لهذا السبب تم استئناف العمل التنموي مع السودان مجددا.

يشار إلى أن السودان يمر حاليا بعملية انتقالية صعبة صوب الديمقراطية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير العام الماضي.