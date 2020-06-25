- 1/3
- 2/3
- 3/3
الخميس 25 يونيو 2020
كتب
متابعات - اخبار الخليج 365
تعهد وزير التنمية الألماني جرد مولر اليوم الخميس، بأن الحكومة الألمانية سوف تدعم الحكومة الانتقالية في السودان بقيمة 150 مليون يورو.
جاء ذلك خلال مؤتمر المانحين الافتراضي الخاص بالسودان الذي عقد اليوم ويضم ألمانيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والسودان، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز".
وقال مولر: "السودان بلد مركزي في أفريقيا وإحدى أكبر الدول ذات الأهمية الكبيرة لمنطقة الساحل الهشة"، لافتا إلى أن الوضع الاقتصادي في البلاد يعد كارثيا بعد 30 عاما من "الديكتاتورية"، مشيرا إلى أن أزمة وباء كورونا أصابت السودان بقوة.
وأكد الوزير أن الحكومة الانتقالية المدنية تقوم بـ "مساع كبرى لأجل تحقيق السلام والديمقراطية والإصلاحات"، وأوضح أنه لهذا السبب تم استئناف العمل التنموي مع السودان مجددا.
يشار إلى أن السودان يمر حاليا بعملية انتقالية صعبة صوب الديمقراطية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير العام الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل| تعهد ألماني للسودان.. هذا ما ستقدمه برلين للخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.