الاتحاد الأوروبي يعلن زيادة مساعدات السودان إلى 312 مليون يورو

الخميس 25 يونيو 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلن الاتحاد الأوروبي عن زيادة مساعداته إلى السودان إلى 312 مليون يورو ، وذلك ضمن مؤتمر المانحين وشركاء السودان في برلين الهادف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودفع جهود التنمية والتحول الديمقراطي.



وانعقد مؤتمر المانحين وشركاء السودان في برلين الهادف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودفع جهود التنمية والتحول الديمقراطي، حيث أكد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك ، أن السودان يتطلع إلى العالم لإنشاء شراكة مبنية على الاحترام.

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وأضاف رئيس الوزراء السوداني ، خلال مؤتمر المانحين: حمدوك: نتطلع للانتقال من الحرب إلى السلام ومن العزلة إلى الاتصال بالعالم.

وقال الدكتور عبدالله حمدوك، إن السودان تهدف لسياسة خارجية متوازنة وحل أزمة البطالة، متابعا: حققنا تقدما جيدا بمسار السلام.