عاجل.. المانحون الغربيون يتعهدون بنحو 900 مليون دولار لدعم السودان

الخميس 25 يونيو 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

ذكر مسؤولون اليوم الخميس، أن الدول الغربية تبرعت بنحو 900 مليون دولار في مؤتمر تستضيفه ألمانيا لدعم عملية الانتقال المتعثرة في السودان ولمساعدته في التغلب على الأزمة الاقتصادية عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير العام الماضي.

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وقال المسؤولون إن الدول الأوروبية أسهمت بمبلغ 312 مليون يورو (349.94 مليون دولار)، بينما قدمت الولايات المتحدة 356.2 مليون دولار وألمانيا 150 مليون يورو وفرنسا 100 مليون يورو لمشروعات مختلفة في السودان.

وحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في أمس، الحاجة للدعم الأجنبي وهو يدير البلاد بموجب اتفاق انتقالي لاقتسام السلطة مع الجيش منذ الإطاحة بالبشير في انتفاضة شعبية العام الماضي.

ومن المنتظر تقديم تبرعات أخرى في المؤتمر الذى يستمر يوما واحدا.