عاجل.. باحث سوداني يكشف مفاجأة جديدة عن سد النهضة

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الخميس 25 يونيو 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
أكد الدكتور أحمد عبد الله الشيخ باحث سودانى أن سد النهضة سيصيب السودان بكثير من الضرر، قائلا: "إذا ما تغيرت السياسة واختلفت المصالح السودانية الإثيوبية، فإثيوبيا يمكن أن تمارس ضغطا هائلا على السودان وذلك لأن سد النهضة سوف يجعل لإثيوبيا اليد العليا التى تتحكم فى مواقيت وكميات المياه المنسابة فى النيل الأزرق مما يضع السودان تحت رحمة إثيوبيا".
ولفت الشيخ فى مقاله السودان بين وعود ومخاطر سد النهضة على موقع سودانى إلى أن إثيوبيا سوف تتحكم تماما فى مياه النيل الأزرق بعد اكتمال سد النهضة، فمثلا يمكن أن تسمح بمرور كميات كبيرة من المياه فى مواقيت ليست مناسبة للسودان، أو تسمح بمرور كميات قليلة من المياه فى أوقات الذروة الزراعية مما يهدد النشاط الزراعى فى السودان".
وتابع الشيخ : "يمكن سد النهضة إثيوبيا من تهديد السودان بالغرق، أو استخدام المياه كسلاح لإجبار السودان لتقديم التنازلات مثلا: فى أراضى الفشقة أو فى بعض المواقف السياسية، خصوصا مع خلو السودان من مصدات للمياه".
وأكد الشيخ : "عدم ضغط السودان على إثيوبيا فى سد النهضة وضمان سريان مياه النيل الازرق فى مواقيت الحوجة السودانية، يعرض الزراعة فى السودان لأخطار جمة، وأخشى أن يكون سد النهضة أيضا مشروعاً سياسياً يحقق لأثيوبيا شيئاً من التنمية لبرهة، ثم يتحول إلى عبء اقتصادى كبير عليها ومهدد لوجود وأمن السودان".
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