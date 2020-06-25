عاجل .. مؤتمر برلين: بريطانيا تدعم السودان بمبلغ (150) مليون جنيه استرليني

التاريخ: 25-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة اعلنت بريطانيا عن دعم السودان بمبلغ ( 150) مليون جنيه استرليني فى مؤتمر اصدقاء السودان الجارى الان فى مدينة برلين بالمانيا الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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