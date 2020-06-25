عاجل .. مؤتمر برلين: الاتحاد الاوربي يعلن دعمه للسودان ب ( 310 ) مليون يورو

التاريخ: 25-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة اعلن الاتحاد الاوربي عن دعمه للسودان بمبلغ (310) مليون يورو خلال مؤتمر اصدقاء السودان فى برلين والمنعقد الان ( أخبار الخليج 365 )

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