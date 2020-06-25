عاجل.. مؤتمر برلين: أميركا تعلن عن دعم السودان بمبلغ (356 ) مليون دولار

قال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جون بارس، إن ‏واشنطن ستقدم 365 مليون دولار دعما للسودان بزيادة 10 أضعاف عن 2019 ‎ وفق صحيفة السوداني. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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