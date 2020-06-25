تدابير هندسية وترتيبات صحية وادرية لمواجهة الخريف بالقضارف

اطلعت اللجنة العليا لغرفة طواري الخريف ببلدية القضارف برئاسة المدير التنفيذي للبلدية عباس ادريس الخميس على تقارير خطة الطوارئ الصحية والهندسية بالبلدية فيما يختص بفتح المجاري وتطهير الكباري وإزالة مخلفات المباني والسكن العشوائي ومناطق الهشاشة بالبلدية واشارت اللجنة لأهمية تفعيل القوانين واللوائح المنظمة للخدمات بالبلدية و امنت علي تكوين لجان فرعية بكل وحدة ادارية لمتابعة تنفيذ خطة طوارئ الخريف بالتنسيق المسترك كما امن على اعداد تقرير موحد بجداول الكميات والتقديرات لاعمال الطوارئ الصحية والهندسية. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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