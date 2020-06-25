الجزيرة تشرع فى مراقبة المطاحن والمخابز والمستودعات ومحطات الوقود

أصدر والي ولاية الجزيرة المكلف اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير قراراً الخميس بتشكيل غرفة مراقبة لتوزيع سلعة الدقيق والمحروقات والسلع الإستراتيجية الأخري بالولاية وسمي القرار مدير شرطة مباحث التموين بالولاية رئيسا وممثل الإستخبارات العسكرية بالفرقة الأولي مشاة مقررا وعضوية كل من قائد الشرطة العسكرية بالفرقة الأولى مشاة وممثل جهاز المخابرات العامة بالولاية وممثل النيابة العامة وتتلخص مهام وإختصاصات الغرفة في الإشراف علي توزيع القوات لمراقية المطاحن والمخابز والمستودعات ومحطات الوقود والمعابر والوقوف علي إنسياب السلع الإستراتيجية والمحروقات ومراقبة توزيعها الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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