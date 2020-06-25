ولجت الفنانة والممثلة الذائعة الصيت مونيكا روبرت عالم الكتابة الصحفية من خلال عمود بعنوان ( زي الورد ) بصفحة فنون ومنوعات صحيفة السودانى الدولية والذى يشرف عليه الاستاذ على ابو عركي وسوف تطرح مونيكا عبر زأويتها الاسبوعية والتى اختارت لها الاطلالة على القراء كل اثنين قضايا ومواضيع مختلفة وتطرق العمود الاول لها اهمية الايجابية وقالت مونيكا فى تغريدة لها على صفحتها الرسمية اطلعت عليها (أخبار الخليج 365 )
اطل عليكم في تجربة جديدة كل التمنيات أن تجد التفاعل والنجاح تابعو عمودي (#زي_الورد) الذي يناقش ويطرح العديد من المواضيع والقضايا كل أسبوع (الأثنين) على فنون ومنوعات ( السوداني الدولية ) نعشم في المساهمة بالاراء والأفكار ولكم جزيل الشكر والاحترام وأنشاء الله (زي الورد)
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر مونيكا روبرت (سبع صنايع ) بعد الغناء والتمثيل تكتب (عمود صحفي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.