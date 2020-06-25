قرار بتشكيل غرفة لضبط توزيع السلع الإستراتيجية بولاية الجزيرة

الخليج 365 : أصدر اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير والي ولاية الجزيرة المكلف اليوم قراراً بتشكيل غرفة مراقبة لتوزيع سلعة الدقيق والمحروقات والسلع الإستراتيجية الأخري بالولاية .وسمي القرار مدير شرطة مباحث التموين بالولاية رئيسا وممثل الإستخبارات العسكرية بالفرقة الأولي مشاة مقررا وعضوية كل من قائد الشرطة العسكرية بالفرقة الأولى مشاة وممثل جهاز المخابرات العامة بالولاية وممثل النيابة العامةوحدد القرار مهام وإختصاصات الغرفة في الإشراف علي توزيع القوات لمراقية المطاحن والمخابز والمستودعات ومحطات الوقود والمعابر والوقوف علي إنسياب السلع الإستراتيجية والمحروقات ومراقبة توزيعها.

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