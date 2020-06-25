وزير المالية: لا يمكن مكافحة تجارة العملة إلا بإصلاحات حقيقية لسعر الصرف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : سخر وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. إبراهيم البدوي، ممن يقولون إن سعر الصرف “خط أحمر” ولا يمكن للحكومة إجراء إصلاحات عليه. وأشار إلى عدم إمكانية مكافحة النشاطات الطفيلية مثل تجارة العملة إلا عبر إجراء إصلاحات حقيقية لسعر الصرف. وأقر في مؤتمر صحفي يوم “الأربعاء”، بأن تجارة العملة من أخطر النشاطات الطفيلية، لكنه نوه إلى أنهم قاموا بتوفير أسباب وجود التجارة. وأكد أنه من غير الممكن جذب مدخرات المغتربين في ظل الفجوة الهائلة بين السعر الرسمي والسعر الموازي التي تصل لثلاثة أضعاف. وشدد البدوي على ضرورة أن تكون هنالك إصلاحات في سعر الصرف، ولفت إلى حوجة الموازنة العامة لوجود دعم من الدولة، بالإضافة الى الاستدانة من الجهاز المصرفي، وقال ان حكومته ورثت اقتصاد أزمة واقتصاد كارثي. وأقر البدوي بتأثير جائحة “كورونا” على إيرادات الدولة، وتوقع انخفاض إيرادات الجمارك بنحو (200) مليار جنيه.

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