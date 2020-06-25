الجزيرة تدشن زراعة تقاوي الأرز الهوائي بالآله

الخليج 365 :

وقفت دكتورة توحيدة بابكر محمد مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية بولاية الجزيرة اليوم بالتفتيش التاسع بمشروع الرهد الزراعي تدشين زراعة تقاوي الأرز الهوائي بالآلة في مساحة 2فدان من أصناف الأرز السوداني كوستي 1 وأم جر بحضور المهندس عبد الله محمد أحمد مدير عام مشروع الرهد الزراعي والمهندس أحمد الأمين عباس مدير إدارة المحاصيل الواعدة بالوزارة وعدد من المزارعين والمهندسين الزراعيين

وكشفت مدير عام وزارة الانتاج عن خطة وزارتها للعام القادم والتى تستهدف التوسع في المحاصيل الواعدة ونشر ثقافة زراعة تقاوي الأرز وسط مزارعي مشروع الجزيرة لتتمكن الولاية من توفير التقاوي لكافة ولايات السودان

وأوضح مدير مشروع الرهد جاهزية إدارته للدفع ببالشراكة وتقديم كافة المعينات الممكنة والإسهام في رفع .معدلات الإنتاج الزراعي بولاية الجزيرة