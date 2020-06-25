تعرف على حجم الوارد واسعار الذرة بسوق القضارف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
فيما يلي الوارد واسعار الذرة بسوق محاصيل القضارف ليوم امس الاربعاء :-
دبر
اعلى سعر 11000ج
ادني سعر 10500ج
الوارد صفر
فتريتة
اعلى سعر 9400ج
ادني سعر 9200ج
الوارد 1216جوال
صفراء
اعلي سعر –
ادني سعر –
الوارد –
عكر
اعلى سعر 9 300ج
ادني سعر 9200ج
الوارد 69جوال
مقد
اعلى سعر 9300ج
ادني سعر 9200ج
الوارد صفر
تترون
اعلى سعر 10000ج
ادني سعر 9500ج
الوارد صفر
ودباكو
اعلى سعر 10000ج
ادني سعر 98000ج
الوارد صفر
حريراي
اعلى سعر –
ادني سعر –
الوارد –
الدخن
اعلى سعر 13000ج
اد ني سعر 12000ج
الوارد صفر
جملة الوارد (1285) جوال ذرة
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