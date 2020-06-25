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تعرف على حجم الوارد واسعار الذرة بسوق القضارف

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

فيما يلي  الوارد واسعار الذرة بسوق محاصيل القضارف ليوم امس الاربعاء  :-
دبر
اعلى سعر  11000ج
ادني سعر  10500ج
الوارد         صفر

فتريتة
اعلى سعر   9400ج
ادني سعر 9200ج
الوارد     1216جوال

صفراء
اعلي  سعر        –
ادني سعر       –
الوارد            –

عكر
اعلى  سعر  9 300ج
ادني سعر 9200ج
الوارد       69جوال

مقد
اعلى  سعر  9300ج
ادني سعر  9200ج
الوارد      صفر

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تترون
اعلى  سعر  10000ج
ادني سعر  9500ج
الوارد       صفر

ودباكو
اعلى  سعر  10000ج
ادني سعر  98000ج
الوارد       صفر

حريراي
اعلى  سعر      –
ادني سعر     –
الوارد          –

الدخن
اعلى سعر    13000ج
اد ني سعر 12000ج
الوارد         صفر

جملة الوارد  (1285)  جوال ذرة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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