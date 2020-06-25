تعرف على حجم الوارد واسعار الذرة بسوق القضارف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : فيما يلي الوارد واسعار الذرة بسوق محاصيل القضارف ليوم امس الاربعاء :-

دبر

اعلى سعر 11000ج

ادني سعر 10500ج

الوارد صفر فتريتة

اعلى سعر 9400ج

ادني سعر 9200ج

الوارد 1216جوال صفراء

اعلي سعر –

ادني سعر –

الوارد – عكر

اعلى سعر 9 300ج

ادني سعر 9200ج

الوارد 69جوال مقد

اعلى سعر 9300ج

ادني سعر 9200ج

الوارد صفر Advertisements تترون

اعلى سعر 10000ج

ادني سعر 9500ج

الوارد صفر ودباكو

اعلى سعر 10000ج

ادني سعر 98000ج

الوارد صفر حريراي

اعلى سعر –

ادني سعر –

الوارد – الدخن

اعلى سعر 13000ج

اد ني سعر 12000ج

الوارد صفر جملة الوارد (1285) جوال ذرة

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