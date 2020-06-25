سرقة معدات من محطة كهرباء مدينة ابوزبد التحويلية….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تعرضت ﻣﺤﻄﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ مدينة ﺍﺑﻮﺯﺑﺪ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻏﺮﺏ ﻛﺮﺩﻓﺎﻥ أمس الاول الى سرقة ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ الكهربائية ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲالكوﺍﺑﻞ ﻭالموتورات ﻭﻣﻜﻴﻔﺎﺕ ﻭﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻭﺍﺩﻭﺍﺕ عمل كهربائية قيمة.ﻭطبقآ لموقع (راديو رامتوك ) الالكتروني ﺍﻓﺎﺩﺓ ﻣﺴؤول ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺤﻄﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﺑﻮﺯﺑﺪ التحويلية ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻧﻬﻢ ﻓﻘﺪﻭﺍ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻣﻤﺎ دفعهم ﻟﻔﺘﺢ ﺑﻼﻍ ﻟﺪى شرطة المحلية ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻘﺼﻲ ﺗﻢ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﺎﺓ ﺑﺤﻮﺯﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭﺟﺎﺭﻱ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋن ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺓ، يذكر أن محطة كهرباء ابوزبد التحويلية تشهد قيام نفرة كبرى لتحسينها عبر النفرة الشعبية لابناء المدينة واخر حكومي ،ﻭاستنكر ﻣﻮﺍﻃﻨﻮ مدينة ﺍﺑﻮزبد عملية السرقة التي تمت لمحطة كهرباء ابوزبد ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﻭﻫﺎ ﺧﻴﺎﻧﺔ للامانة ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ القانوني الصارم. المادة السابقة نيابة الفساد بولاية الجزيرة تقيد دعوى قضائية في مواجهة نقابة التاكسي… المقالة القادمة تعرف على حجم الوارد واسعار الذرة بسوق القضارف

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