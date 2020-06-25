إعتقال عدد من المهندسين لهذا السبب بالخرطوم….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت وزارة الطاقة والتعدين، أمس ، اعتقال عدد من المهندسين والإداريين في قطاع الكهرباء، وأوضحت أن الاعتقال تم بأمر من النيابة التابعة للجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد و استرداد الاموال، وفي إطار التحقيقات حول مشاريع الكهرباء.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن اعتقال المهندسين والإداريين لا علاقه له بتصريح وزير الطاقة والتعدين المهندس عادل إبراهيم في منبر سونا الاثنين الماضي، الذي تحدث فيه عن مشكلات كبيرة في التوليد الكهربائي، وقطوعات كبيرة وطويلة متوقعة في الأيام المقبلة.

وأشارت الوزارة إلى أن “الغرض من البيان لتأكيد حرصها على استقرار الأوضاع واستمرار العمل وثقتها في المهندسين والفنيين بالكهرباء، ولتنفيذ الإصلاحات في هذا القطاع الحيوي و تقديم خدمات أفضل للمواطنين وخدمة لأهداف ثورة ديسمبر المجيدة”.

وكانت تقارير صحفية كشفت عن اعتقال أكثر من عشرة مهندسين، وإداريين، وربطت الاعتقال بحديث الوزير حول تدني الإنتاج وتذبذب التيار الكهربائي