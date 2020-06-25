عنجهية أكرم وغبش أسماء وشح البدوي.. بقلم حسين خوجلي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أضطر آلاف السودانيين أن يتسولوا في شوارع القاهرة يفترشون الأرض ويلتحفون السماء ويريقون ماء وجوههم باليد السفلى وانكسار أعينهم لمذلة الإلحاح.

إن ميراث الكرامة الوطنية والأنفة والكبرياء الذي نقشه أسلافنا بالدم والدموع في قلوب الفراعنة، لن يستطيع القحاطة استعادته ولو دفعوا بلايين الدولارات. المادة السابقة السودان لمن يدفع أكثر.. بقلم نادي الصديق المقالة القادمة 30 يونيو مستني زول ما عارفو مين؟!.. بقلم اشرف خليل

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