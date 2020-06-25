إنقسام داخل إتحاد كرة القدم السوداني يضع الموسم في مهب الريح

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تعارض مجموعة من أعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السوداني، توجه رئيس الاتحاد كمال شداد لاستكمال الموسم الحالي، الذي تم تعليقه منذ منتصف مارس/آذار الماضي، بواسطة وزارة الصحة الاتحادية، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

ويبرز معتز الشاعر، كأبرز المعارضين في مجلس الإدارة لاستئناف الموسم، مبررا ذلك في حديثه لوسائل الإعلام بأن “صحة الناس أهم من عودة النشاط”.

ويسانده في توجهه بعض أعضاء المجلس الآخرين، لكن لا يمكن الجزم بكونهم الأغلبية.

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وتسعى المجموعة المعارضة داخل المجلس، لترجيح كفتها في التصويت على القرارات، عبر استقطاب بقية الأعضاء الموالين لشداد.

وذلك من خلال الحديث عن وفاة عضوي الإدارة السابقين، خير السيد عبد القادر، وفيصل الحداد، في فترة الحظر الصحي، أحدهما بفيروس كورونا، والآخر لمضاعفات في القلب.

وقد أدى ذلك لتناقص عدد المؤيدين لشداد، داخل مجلس إدارة الاتحاد.

كما يسعى المعارضون لخلافة شداد ومجموعته، في إدارة الاتحاد السوداني، بعد انتهاء فترة عمله، قبل نهاية عام 2021.