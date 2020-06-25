قدالة ،، في العجلة الندامة !.. بقلم علم الدين هاشم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فجأة ودون مقدمات ظهر في سماء المريخ الاخ عصام قدالة وهو يقدم نفسه للجماهير والاعلام بأنه احد عشاق الاحمر ومن اسرة تدين بالولاء والحب والمناصرة للزعيم ،، ظهر قدالة من أول يوم خلال الفترة القصيرة الماضية كمرشح لرئاسة النادي في الانتخابات القادمة رغم ان ذلك حديث سابق لاوانه حيث لازالت هناك مساحة زمنية كبيرة تفصل المريخ وجماهيره عن الانتخابات التي لازالت في رحم الغيب ولا احد يدري ان كانت ستبدأ وتنتهي علي خير ام انها ستعمق من ازمات النادي الكبير في ظل إستمرارية المتمسكين بمقاعد الادارة ويخططون ويناورون لدورة انتخابية جديدة !

عموما من حق الاخ عصام قدالة أو غيره من اقطاب النادي ان يطرح نفسه في اي انتخابات قادمة طالما لديه الثقة الكاملة في نفسه لخدمة الزعيم وجماهيره بافكاره وقدرته المالية فذلك حق مكفول لكل من يأنس في نفسه الكفاءة ويمتلك روح العمل الجماعي واحترام المؤسسية الغائبة عن ديار المريخ منذ سنوات عجاف ! ولكن من خلال التصريحات المحدودة المنسوبة للاخ عصام قدالة نشعر بأنه مندفع ومستعجل اكثر من اللازم ،، واعتقد ان واجب من هم حوله خاصة الزملاء الصحفيين أو من يقفون خلفه ان يقدموا له النصح بالتريث وعدم الاستعجال أو بصورة اوضح عدم حرق اوراقه كلها ،، فالانتخابات في نادي كبير مثل المريخ عملية طويلة ومعقدة وتحتاج الي تربيطات وتحالفات وقبل ذلك طرح برنامج انتخابي مقنع للصغير والكبير ،، أما حكاية الانفراد بلاعب واحد أو إثنين من خلف المجلس الفاشل واوعدهم بتجديد عقودهم فهذا ليس كافيا في بلوغ رئاسة النادي ،،

لاتستعجل ففي العجلة الندامة !!