عاجل.. مفاجأة بشأن خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

الخميس 25 يونيو 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أكدت وزارة الخارجية السودانية، أن تقرير الخارجية الأمريكية يبشر بقرب خروج اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والتي لم يفارقها منذ العام 1993، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل، وأضافت وزارة الخارجية السودانية، أن اقتراب الوصول إلى تسويةٍ مرضيةٍ مع أسر ضحايا تفجيرات السفارتين الأمريكيتين في نيروبي ودار السلام وهو ما من شأنه تمهيد الطريق لرفع اسم السودان قريباً من قائمة الدول الراعية للإرهاب.



وفى وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية السودانية أنها سترسل خطابا لمجلس الأمن الدولي بشأن موقف السودان من آخر تطورات قضية سد النهضة.

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وأوضحت الخارجية السودانية أنها تحث جميع الأطراف على اعتماد المسودة الشاملة التي قدمها السودان في المفاوضات الأخيرة كأساس لإكمال وثيقة الاتفاق بشأن سد النهضة.

وأكدت على ضرورة إثناء جميع الأطراف عن أي إجراءات أحادية، بما في ذلك البدء في ملء خزان سد النهضة قبل التوصل إلى اتفاق.

وتابعت أن الزمن المتوفر للوصول لاتفاق بشأن سد النهضة ضيق وحرج ويدعو للعمل بجد للوصول للحظة تاريخية في حوض النيل وتحويل سد النهضة إلى محفز للتعاون بدلاً من سبب للصراع وعدم الاستقرار، وذلك وفق "سكاى نيوز".